Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır (2)

ERCİYESYÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Basın ve teşkilat mensupları ile buluşma' programının ardından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtımı ve Açılışı Programı’na katıldı. Bakan Aşık Bak, açılış öncesi ise Erciyes’te kamp yapan Türkiye ve Portekiz U-16 erkek futbol milli takımları arasındaki karşılaşmayı takip etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Spor A.Ş. modelini’ Türkiye geneline yaydıklarını belirten Bak, “Daha önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ‘Spor A.Ş. modeli’ olarak böyle tesisleri İstanbul’a kazandırmıştık. Oradaki tesislerde binlerce sporcu yetişti ve halen yetişmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi bizim için bir avantaj. Türkiye’nin dört bir yanını modern tesislerle donattık” dedi.

‘SPOR TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE BURANIN TANITILMASI LAZIM’ Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinin önemine vurgu yapan Osman Aşkın Bak, “2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya'yla beraber Türkiye organize ediyor. Avrupa'nın en modern stadyumları bizde. Yine pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şimdi, sporun içinde yeni bir süreç var. Özellikle de spor turizmi. Malumunuz deniz seviyesindeki kamplar için Antalya'ya uygun. Her yıl Antalya'ya kamp yapmaya yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 takım geliyor. Ama yüksek irtifa kampı çok çok önemli. Sezon başlangıcında takımlara yükleme yapmak için tercih edilen bir kamp şekli. O yüzden burası çok işlev kazanacak. Ama spor turizmi çerçevesinde buranın tanıtılması lazım. Çok takımın gelmesi lazım. Otel kapasitesi zaten çevrede oteller var ama tesislere yakın otellerin de kazandırılması çok çok önem arz ediyor” diye konuştu.