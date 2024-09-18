Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır (2)

        ERCİYESYÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDIGençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Basın ve teşkilat mensupları ile buluşma' programının ardından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtımı ve Açılışı Programı'na katıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ERCİYESYÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Basın ve teşkilat mensupları ile buluşma' programının ardından Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Tanıtımı ve Açılışı Programı’na katıldı. Bakan Aşık Bak, açılış öncesi ise Erciyes’te kamp yapan Türkiye ve Portekiz U-16 erkek futbol milli takımları arasındaki karşılaşmayı takip etti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte ‘Spor A.Ş. modelini’ Türkiye geneline yaydıklarını belirten Bak, “Daha önce Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde ‘Spor A.Ş. modeli’ olarak böyle tesisleri İstanbul’a kazandırmıştık. Oradaki tesislerde binlerce sporcu yetişti ve halen yetişmeye de devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi bizim için bir avantaj. Türkiye’nin dört bir yanını modern tesislerle donattık” dedi.

        ‘SPOR TURİZMİ ÇERÇEVESİNDE BURANIN TANITILMASI LAZIM’

        Yüksek İrtifa Kamp Merkezlerinin önemine vurgu yapan Osman Aşkın Bak, “2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın İtalya'yla beraber Türkiye organize ediyor. Avrupa'nın en modern stadyumları bizde. Yine pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Şimdi, sporun içinde yeni bir süreç var. Özellikle de spor turizmi. Malumunuz deniz seviyesindeki kamplar için Antalya'ya uygun. Her yıl Antalya'ya kamp yapmaya yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 takım geliyor. Ama yüksek irtifa kampı çok çok önemli. Sezon başlangıcında takımlara yükleme yapmak için tercih edilen bir kamp şekli. O yüzden burası çok işlev kazanacak. Ama spor turizmi çerçevesinde buranın tanıtılması lazım. Çok takımın gelmesi lazım. Otel kapasitesi zaten çevrede oteller var ama tesislere yakın otellerin de kazandırılması çok çok önem arz ediyor” diye konuştu.

        ‘HERKESİ SPOR TESİSLERİMİZE BEKLİYORUZ’

        Kayseri’nin spor şehri olduğuna da dikkat çeken Bakan Aşkın Bak, “Kayseri gerçekten kendi işini kendi içinde çözen, spor tesisleri yatırımından tut, sanayisine kadar pek çok şeyi güçlü bir şekilde birlikteliğiyle beraber çözen bir şehrimiz. Biz de bu tesislerde pek çok şampiyonun yetişeceğine inanıyoruz. 2028 Los Angeles Olimpiyatları var. Oradan 2032’de yine Avustralya'da olimpiyatlar var. Pek çok olimpiyatlar için binlerce sporcu gelip burada çalışacak. Buralar çok kıymetli yerler. Tanıtımını iyi yapmamız lazım. Biz de bütün federasyonlarımıza, yüksek irtifa kamplarını burada yapması için onları yönlendireceğiz. Onlara bu tesislerde kullanmalarını söyleyip buralara yönlendireceğiz. Sporun birleştirici gücü, sporun iyileştirici gücü çok çok önemli. Bakın içeride çocuklarımızı gördük. Çalışma ortamı oldukça daha da başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz. Milli takımımız burada. U-16 milli takımımız burada turnuva oynuyor. Bu tesisler olmasa bu turnuvayı burada oynayabilir misiniz? Yan yana çim sahalarda turnuva oynuyorlar. Bu yükseklik kampını görüyorlar. Dolayısıyla Türkiye sporda önemli yatırımlar yaptı. Modern tesisleriyle beraber bir spor ülkesi olma yolunda ilerliyor. Kayseri burada çok önde. Yapılan tesisler çok çok önde. Biz gençlerimizin dijital bağımlılıktan, uyuşturucudan, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını istiyoruz. Tesislere çocuklarımızın gelmesini, ailelerin çocukları tesislere getirmesini istiyoruz. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesiyle 11 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Aileler çok memnun. Herkesi spor tesislerimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Polisi umursamadan ateş açmışlardı! Sıcak gelişme!
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Barış Boyun suç örgütüne dava: 305 sanık için istenen cezalar belli oldu
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Elektronik kelepçe takılıyken karısını öldürdü!
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Maliye 3 milyar TL'lik sahte faturayı tespit etti
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Havacılıkta itaatsizlik: Kuralsız yolcular…
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        Sultan 2. Abdülhamid'e ait olduğu düşünülüyor!
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        O ilçe, 'güzel'i bekliyor
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Polise de hakaret etti
        Polise de hakaret etti
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Göztepe, o alanda zirvede!
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Tarihi sedir Getty Müzesi’nden Türkiye’ye iade edildi
        Okullarda hijyen alarmı!
        Okullarda hijyen alarmı!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!
        Beyin sağlığınızı riske atan 8 gıda!

        Benzer Haberler

        2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi
        2 oğlu ile kardeşi öldürülen kadın: Bir arpa boyu yol gidilemedi
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kayseri'de "Türkiye Buluşmaları" programında ko...
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Kayseri'de "Türkiye Buluşmaları" programında ko...
        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır
        Bakan Aşkın Bak: Türkiye, spor devrimi yaşamaktadır
        Melikgazi Belediyesinin meslek edindirme kurslarına kayıtlar sürüyor
        Melikgazi Belediyesinin meslek edindirme kurslarına kayıtlar sürüyor
        Kayseri'de bağımlıların tedavisi için hayırseverlerin katkısıyla merkez kur...
        Kayseri'de bağımlıların tedavisi için hayırseverlerin katkısıyla merkez kur...
        Kemik iliği bağışıyla lösemiyi yenen Meva, doktor olmak istiyor
        Kemik iliği bağışıyla lösemiyi yenen Meva, doktor olmak istiyor