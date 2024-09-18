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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama

        KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve yakalanıp gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 16:08 Güncelleme: 18.09.2024 - 16:10
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama
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        KAYSERİ'de, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen ve yakalanıp gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda 31 farklı adrese 280 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda 28 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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