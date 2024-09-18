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        Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı

        Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 21:02 Güncelleme: 18.09.2024 - 21:05
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        Erciyes Cup'ta ilk gün tamamlandı
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        Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde yapılan Erciyes Cup'ın ilk günü tamamlandı.

        Bu yıl 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ilk gününde Bursa Ant Spor, Galatasaray’ı 78-72’lik skorla mağlup ederken; turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut’a 64-61’lik skorla mağlup oldu.

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