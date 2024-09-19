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        16 yıl hapisle aranan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı

        KAYSERİ'de, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 02:06 Güncelleme: 19.09.2024 - 02:10
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        16 yıl hapisle aranan hükümlü, evindeki gizli bölmede yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö. (42), evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.Ö.'nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda adresine operasyon düzenlenen firari hükümlü, evinde saklandığı gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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