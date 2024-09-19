Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan M.Ş. (33), yakalandı.

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