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        Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 19.09.2024 - 16:40
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        Kayseri'de 14 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan M.Ş. (33), yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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