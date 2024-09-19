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        Kargo minibüsünü çalan şüpheli tutuklandı

        KAYSERİ'de, kapıları açık ve çalışır haldeki kargo firmasına ait olan minibüsü çalan S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 17:50 Güncelleme: 19.09.2024 - 17:55
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        Kargo minibüsünü çalan şüpheli tutuklandı
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        KAYSERİ'de, kapıları açık ve çalışır haldeki kargo firmasına ait olan minibüsü çalan S.Ç. (27), 73 saatlik kamera kaydının incelemesi sonucu yakalandı.

        Olay, 17 Eylül'de, Kocasinan ilçesinde meydana geldi. S.Ç., bir kargo firmasına ait kapıları açık, çalışır haldeki minibüsü ve araçtaki kargo paketlerini çalıp uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 73 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin S.Ç. olduğunu tespit etti. S.Ç., belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

        Öte yandan, çalınan minibüs ve malzemeler, yapılan aramalarda ele geçirilip firmaya teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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