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        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 20:44 Güncelleme: 19.09.2024 - 20:50
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        Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı
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        KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde yapılan Kayseri Erciyes Cup'ın ikinci günü tamamlandı.

        Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ikinci gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Galatasaray’ı 74 - 56’lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor’a 71 - 66’lık skorla mağlup oldu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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