Erciyes Cup'ta ikinci gün tamamlandı

Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın ikinci gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Galatasaray’ı 74 - 56’lık skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Bursa Ant Spor’a 71 - 66’lık skorla mağlup oldu.

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