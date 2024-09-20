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        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        KAYSERİ'de, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:55
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        20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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        KAYSERİ'de, ‘Hırsızlık’ ve ‘Hükümlünün kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

        Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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