20,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Melikgazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Hükümlünün kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası olan A.T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'de, ‘Hırsızlık’ ve ‘Hükümlünün kaçması’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 20 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası bulunan A.T. (24) isimli kadın, polis tarafından yakalandı.

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