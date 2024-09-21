Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        18'incisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol'un ev sahipliğinde bu sene 18'incisi yapılan Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası, oynanan 2 müsabakanın ardından sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:20 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        18'incisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde bu sene 18’incisi yapılan Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası, oynanan 2 müsabakanın ardından sona erdi.

        Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın son gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Bursa Ant Spor’u 99 – 63’lük skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray’a 72 -51’lik skorla yenildi. Müsabakanın tamamlanmasıyla 18'inci Erciyes Cup, sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Minibüs şarampole yuvarlandı
        Minibüs şarampole yuvarlandı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Basketbol: 18. Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası
        Kayseri'de eşi Alzheimer hastası olan hayırseverin yaptırdığı Alzheimer gün...
        Kayseri'de eşi Alzheimer hastası olan hayırseverin yaptırdığı Alzheimer gün...
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi çocuklar yarıştı
        Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu öncesi çocuklar yarıştı
        Evlat hasretiyle örmeye başladığı oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı old...
        Evlat hasretiyle örmeye başladığı oyuncak bebek elbiseleri gelir kapısı old...