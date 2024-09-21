18'incisi düzenlenen Erciyes Cup sona erdi

Bu sene 18'incisi düzenlenen Erciyes Cup'a 4 takım katıldı. Turnuvanın son gününde 2 maç oynandı. Turnuvanın ilk karşılaşmasında Emlak Konut, Bursa Ant Spor’u 99 – 63’lük skorla mağlup etti. İkinci müsabakada ise turnuvanın ev sahibi Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray’a 72 -51’lik skorla yenildi. Müsabakanın tamamlanmasıyla 18'inci Erciyes Cup, sona erdi.

KADINLAR Basketbol Süper Ligi takımlarından Melikgazi Kayseri Basketbol’un ev sahipliğinde bu sene 18’incisi yapılan Kayseri Erciyes Cup hazırlık turnuvası, oynanan 2 müsabakanın ardından sona erdi.

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