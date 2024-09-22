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        Kayseri'de aranan 44 kişi yakalandı

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 12:19 Güncelleme: 22.09.2024 - 12:25
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        Kayseri'de aranan 44 kişi yakalandı
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        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 44 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden biri ise saklandığı bazanın içinde yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda bin 852 kişi ve 3 bin 907 araç sorgulanarak, 119 iş yeri ile 295 park ve bahçe kontrol edildi. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 44 kişi yakalandı. Şüpheliler arasında bir kişi, saklandığı bazanın içinde yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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