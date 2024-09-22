Erciyes'in zirvesine kar yağdı
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı.
Erciyes Dağı'nda sabah saatlerinde etkisini gösteren yağmur kara dönüştü. 3 bin 500 rakımdaki Hörgüç Kaya mevkisi ile 3 bin 917 metreleri arasında etkili olan kar yağışıyla birlikte, Erciyes Dağı'nın zirvesi karla kaplandı. Kent genelinde hava sıcaklığı ise 13 dereceye kadar düştü.
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