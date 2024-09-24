Araçtan akü çalan hırsız, 60 saatlik kamera incelemesiyle yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hafif ticari araçtan akü hırsızlığı yapan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 60 saatlik güvenlik kamera kaydı inceleyen ekipler, şüphelinin B.A. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan B.A., polis merkezine götürüldü. Otomobilden çalınan akü ise sahibine teslim edildi.

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