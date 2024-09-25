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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı: 5 yaralı

        KAYSERİ'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 22:04 Güncelleme: 25.09.2024 - 22:10
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        Hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü kaçtı: 5 yaralı
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        KAYSERİ’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı. Kazadan sonra kaçan otomobilin sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Talas ilçesi Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Umut Caddesi kesişiminde meydana geldi. Y.E. idaresindeki 38 ZH 854 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 BMU 676 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçarken, hafif ticari araç sürücüsü Y.E. ile araçlarda bulunan G.E., Y.P., K.Y. ve R.Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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