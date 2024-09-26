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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

        KAYSERİ'de E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 00:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 00:30
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        Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
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        KAYSERİ'de E.D., tartıştığı H.D. tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

        Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi 1831 Sokak'ta meydana geldi. E.D. ile H.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, E.D., tabancayla bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        ​Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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