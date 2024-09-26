Türkiye'nin ilk siber ahisi, Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli seçildi

KAYSERİ'de Ahilik Haftası kapsamında Türkiye'nin ilk siber ahisi, yerli Covid-19 aşısı Turkovac'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) Prof. Dr. Aykut Özdarendeli seçildi. Özdarendeli'ye düzenlenen programda kaftan giydirilerek plaket takdim edildi.

ERÜ Sabancı Kültür Sitesi'nde Ahilik Haftası kapsamında düzenlenen programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

'AHİLİK ÇOK DERİN ANLAMLAR TAŞIR' Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Altun, "Bugün, burada kadim tarihimizin en önemli kültürel hazinelerinden birini oluşturan Ahilik geleneğini hatırlamak ve yaşatmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Gelenek bizi biz yapan, bir arada, güçlü, dinamik ve sapasağlam yaşamamıza katkı sağlamış, millet olma şuurumuzu şekillendirmiş, milli ve manevi değerlerimizden sadece biri olmuştur. Ahilik, bir meslek teşkilatı olmanın ötesinde çok daha derin anlamlar taşımaktadır. Yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, mütevazı olma, paylaşma, cömertlik gibi değerleri esas alan hayat felsefesidir" dedi.

'ÖZDARENDELİ HOCAMIZ, ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLDU' Türkiye'nin ilk siber ahisinin Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin olduğunu belirten Prof. Dr. Altun, "Bilindiği üzere Özdarendeli hocamız, Covid-19'a karşı dünyada aşı geliştiren çok nadir bilim insanlarından biri olmuştur. Ülkemizin de bu manada gerçekten çok kıymetli bir onur kaynağı olmuştur. Bu mütevazılığının yanında büyük bir emeğin ürünü olan aşıyı, hiçbir maddi beklenti içine girmeden milletine bağışlamıştır. Onun fedakarlığı, vatan ve millet sevgisi, Ahilik felsefesinin topluma hizmet etme anlayışına bence çok güzel bir örnek olmuştur. Ahilik teşkilatında olduğu gibi Sayın Özdarendeli sahip olduğu bilgi ve yeteneği kendi çıkarı için değil, toplumun yararı için kullanmış, böylece Ahi Evran'ın izinden giderek topluma hizmet etmeyi birincil öncelik olarak belirlemiştir" diye konuştu.