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        Kayseri'de çıkan silahlı çatışmada ölüme sebebiyet veren fırıncıya tahliye

        KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren, kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz (34), 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilirken, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ise ertelenmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 19:15 Güncelleme: 26.09.2024 - 19:20
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        Kayseri'de çıkan silahlı çatışmada ölüme sebebiyet veren fırıncıya tahliye
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        KAYSERİ'de, fırında oto yıkamacı Osman Tüşümel'i (61) öldüren, kendisi de bacağından yaralanan iş yeri sahibi Lütfullah Tüysüz (34), 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilirken, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ise ertelenmesine karar verildi. 

        Olay, 3 Mart'ta saat 07.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Alpaslan Mahallesi Ünal Sokak'ta meydana geldi. Fırında bulunan Lütfullah Tüysüz ile aynı sokakta oto yıkama dükkanı bulunan Osman Tüşümel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar tabancalarını çekip, birbirine ateş etti. Osman Tüşümel olay yerinde yaşamını yitirirken, Lütfullah Tüysüz tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede sanık Lütfullah Tüysüz hakkında, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Ruhsatsız silah bulundurma'dan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Kayseri Adliyesi 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Lütfullah Tüysüz ve taraf avukatları katılırken, müştekiler yer almadı. Mahkemede söz alan Lütfullah Tüysüz, "Bu olay yaşanmasın diye uğraştım. Kendisi iş yerime gelip 2 silahla ateş etti. Camın orada, eşim ve çocuklarım vardı. Çocuklarımı okula götürecektim. Dizimin 2 yerinden yaralandım. Ben sadece onu durdurmak için silah çektim. Her şey bir anda oldu. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Kimse ölmesin istedim. Kasıtlı bilinçli bir şey işlemedim. Tahliyemi istiyorum" dedi.

        Mahkeme heyeti sanık Lütfullah Tüysüz’e, 'Haksız tahrik altında kasten adam öldürme' suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tahliyesine, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının ise ertelenmesine karar verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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