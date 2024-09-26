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        Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarının cezası belli oldu

        KAYSERİ'de sokakta yaşanan tartışmada bıçaklanan Bayram Yıldırım'ın (48) ölümüyle ilgili yargılanan Sibel Yavuz 15 yıl, Alican Uğurlu ise 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 20:25 Güncelleme: 26.09.2024 - 20:30
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        Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarının cezası belli oldu
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        KAYSERİ'de sokakta yaşanan tartışmada bıçaklanan Bayram Yıldırım'ın (48) ölümüyle ilgili yargılanan Sibel Yavuz 15 yıl, Alican Uğurlu ise 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu, sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışmaya başladı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan kavgada sopayla saldıran Yıldırım, bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Yapılan soruşturma sonunda Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Sibel Yavuz ve taraf avukatları katılırken başka suçtan tutuklu olan sanık Alican Uğurlu Sesli Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

        KARAR VERİLDİ

        Karar duruşmasında tutuklu sanık Sibel Yavuz, “Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum” dedi. AliCan Uğurlu ise “Ben kasten bir şey yapmadım. Durdurmak istedim. Benim hiçbir suçum günahım yok” dedi. Mahkeme heyeti sanıklardan Sibel Yavuz’a ‘kasten öldürme’ suçundan 15 yıl cezası vererek tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Alican Uğurlu’ya ise ‘kasten yaralama’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası vererek tahliyesine karar verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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