Bıçaklı kavga cinayeti sanıklarının cezası belli oldu

KAYSERİ'de sokakta yaşanan tartışmada bıçaklanan Bayram Yıldırım'ın (48) ölümüyle ilgili yargılanan Sibel Yavuz 15 yıl, Alican Uğurlu ise 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Şubat'ta saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Yoğunburç Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşı Sibel Yavuz ile alkol alan Alican Uğurlu, sokakta karşılaştığı Bayram Yıldırım ile tartışmaya başladı. İddiaya göre taraflar arasında çıkan kavgada sopayla saldıran Yıldırım, bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Yıldırım, hayatını kaybetti. Alican Uğurlu ve Sibel Yavuz polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.