Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Polisi görünce balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan Halil İbrahim T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 12:39 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polisi görünce balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan Halil İbrahim T. (26), polisi görünce evinin 2'nci katındaki balkondan atladı. Yaralanan hükümlü, hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Gece vakti silahla yağma', 'Evden hırsızlık', 'Basit yaralama' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından 5 yakalama emri bulunan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Halil İbrahim T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Vedat Sokak'taki apartmanda olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, polisi gören Halil İbrahim T., evinin 2'nci katındaki balkonundan atladı. Yaralanan hükümlü, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Can kaybı 4'e çıktı! Merve'yi de kaybettik!
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Hileli gıda için 'yargı' açıklaması
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Polisten kaçan TIR devrildi! O anlar kamerada!
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        Bir elinde silah, diğer elinde telefon kurşun yağdırdı: "Abimizin selamı var"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Monet tablosu 83 yıl sonra sahiplerine ulaştırıldı
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pelin'in ailesine taziye telefonu
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Bakan Bayraktar'dan 'kış saati' uygulamasına ilişkin açıklama
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        13 polisin şehit olduğu saldırıda muhtar tutuklandı!
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        "Beyaz Saray her şeyi biliyordu"
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Aracının lastiklerini kesti, pusuya yattı, bıçakla saldırdı!
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        ABD'de Milton Kasırgası alarmı!
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        En düşük emekli aylığı ne olmalı?
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        Hasan Arat'tan Van Bronckhorst açıklaması!
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı

        Benzer Haberler

        Egzama hastalığına karşı kumaş geliştirdiler
        Egzama hastalığına karşı kumaş geliştirdiler
        Yamula Barajı'ndaki kazılarda bu yıl 100'den fazla fosil bulundu
        Yamula Barajı'ndaki kazılarda bu yıl 100'den fazla fosil bulundu
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
        Kayseri'de drift yapan sürücüye 32 bin 233 lira ceza kesildi
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
        Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
        GÜNCELLEME - Kayseri'deki trafik kazasında biri öğretmen 2 kişi öldü, 3'ü ö...
        GÜNCELLEME - Kayseri'deki trafik kazasında biri öğretmen 2 kişi öldü, 3'ü ö...
        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı; 1'i öğretmen 2 ölü, 4 yar...
        Kayseri'de hafif ticari araç ile kamyon çarpıştı; 1'i öğretmen 2 ölü, 4 yar...