Polisi görünce balkondan atlayan firari hükümlü yaralandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Gece vakti silahla yağma', 'Evden hırsızlık', 'Basit yaralama' ve 'Uyuşturucu kullanmak' suçlarından 5 yakalama emri bulunan, hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan Halil İbrahim T.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlünün, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Vedat Sokak'taki apartmanda olduğu belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda, polisi gören Halil İbrahim T., evinin 2'nci katındaki balkonundan atladı. Yaralanan hükümlü, adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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