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        Kazada ölen öğretmen ve araç sürücüsü toprağa verildi

        KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale (42) ve sürücü Yahya Karaca (79), toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 10.10.2024 - 15:30
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        Kazada ölen öğretmen ve araç sürücüsü toprağa verildi
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        KAYSERİ- Ankara yolunda kamyonla çarpışan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale (42) ve sürücü Yahya Karaca (79), toprağa verildi. Yaralanan 3 öğretmenle kamyon şoförünün tedavisi sürüyor.

        Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kayseri- Ankara yolunda meydana geldi. Kocasinan ilçesi Mahzemin Mahallesi'ndeki bir okulda öğretmenlik yapan Oğuz Metin, Cafer Yıldız, Ömer Çelen ve Hasan Kale, merkezdeki evlerine dönmek için durağa gitti. Bu sırada mahallede yaşayan Yahya Karaca, 38 AIK 062 plakalı hafif ticari aracıyla durağa yanaşarak öğretmenleri aldı. Kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki 38 HP 824 plakalı taş yüklü kamyon çarpıştı. Kamyon pancar tarlasına uçarken, ihbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde öğretmenlerden Hasan Kale'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 5 yaralı ise ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari aracın sürücüsü Yahya Karaca da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kale ve Karaca'nın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

        Kocasinan ilçesi Mahzemin İmam Hatip Ortaokulu Fen Bilgisi öğretmeni Hasan Kale ve Yahya Karaca'nın, cenazeleri otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından teslim alındı. Karaca'nın cenazesi Mahzemin Mahallesi'ne, Kale'nin cenazesi de Hacılar ilçesine getirildi. Fen Bilgisi Öğretmeni Hasan Kale'nin Hacılar Camikebir Cami'sinde kılınan cenazesine ailesi ve yakınları ile İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan katıldı. Karaca ve Kale, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Kazada yaralanan diğer 3 öğretmen ve kamyon sürücüsünün hastanedeki tedavileri devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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