Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Eski sevgilisinin önünü kesip, tüfek doğrultan sanıktan 'oyuncak' savunması

        KAYSERİ'de eski sevgilisi G.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 15:55 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski sevgilisinin önünü kesip, tüfek doğrultan sanıktan 'oyuncak' savunması
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de eski sevgilisi G.Y.'nin önünü kesip, tüfek doğrultan Levent T. (46) tutuklu yargılandığı davada silahın 'oyuncak' olduğunu iddia etti. Mağdur kadın şikayetçi olurken, tutuklu sanık adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.

        Melikgazi ilçesinde 30 Mayıs'ta Levent T., hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan eski sevgilisi G.Y.'yi işe giderken yolunu kesip, tüfek doğrulttu. G.Y. de Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) kullanıp, yardım istedi. O anlar bir evin güvenlik kamerasına yansırken, harekete geçen Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Levent T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        DAVA AÇILDI

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Levent T. hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, dosyada yaptığı incelemede ortaya çıkan kastın öldürmeye yönelik olup olmadığı, bu konudaki delilleri takdir ve tartışma yetkisinin üst dereceli ağır ceza mahkemesinin görev alanına girdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek, dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Dosyanın geldiği ağır ceza mahkemesi ise suçun 'Silahla yaralamaya teşebbüs' kapsamında kaldığı gerekçesiyle görevsizlik kararını kaldırıp, yeniden asliye ceza mahkemesine gönderdi.

        'TETİK İRTİBATI ÇALIŞMIYORDU'

        Kayseri Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanık Levent T., tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. G.Y.'nin eski sevgilisi olduğunu anlatan Levent T., "Hem o hem de ben boşanmıştık. Ayrı ev tuttum ve birlikte yaşamaya başladık. Cep telefonunu kontrol ederken başka biriyle görüştüğünü tespit ettim. Bundan dolayı ayrıldım. Eski eşimle tekrar barıştım. Eşimi rahatsız etmeye başladı. Olay günü de uyarmak amacıyla dipçiksiz, kısa bir oyuncak tüfekle yanına gittim. Tüfeği doğrulttum. Caydırıcı olsun diye tetiğe bastım. Tüfek oyuncak olduğu için tetik irtibatı çalışmıyordu. Bu sırada çalıştığı yerin servisi geldi. Tüfeği yol kenarına atıp, gittim. Daha sonra tüfeği polislerle aradık ama bulamadık. Oyuncak bir tüfekti" diye konuştu.

        'TÜFEĞİ GÖĞSÜME DOĞRULTTU'

        Eşi ile boşandıktan sonra sanığın kendisi ile evlenmek istediğini iddia eden mağdur G.Y., "Benimle evlenmek istedi ama kabul etmedim. Hakaret ve tehdit etti. Şikayet ettim. Tüfeği göğsüme doğrulttu. Kesinlikle oyuncak tüfek değildi. 'Saçmalama, imdat' diye bağırdım. Tüfek ateş almayınca mekanizması ile uğraştı. Şikayetçiyim" dedi.

        Mahkeme hakimi, verdiği ara karar ile sanık Levent T.'nin tutuklu kaldığı süre, delillerin toplanmış olması gerekçesiyle adli kontrol tedbiri ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Bir kadın daha... Bakırköy Ruh Sinir Hastanesi'nin bahçesinde cinayet!
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Domuz tespiti resmen açıklandı
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        Köfteci Yusuf'tan 'domuz eti' açıklaması
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        "İsrail'e gerekli uluslararası baskı yapılmalı"
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Balkondaki halılarla ilgili sır perdesi aralandı!
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı: "Sahip çıkamadım oğluma"
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Tabuttaki ses vakasında ikinci cenaze töreni!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        Evde kahve demlemek için 6 popüler yöntem!
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        "Büyük İsrail" tasviri tepki topladı
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        Özel halk otobüsünde öldürmüştü! Vahşetin detayları ortaya çıktı!
        "Üzgünüz"
        "Üzgünüz"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        "Altay Bayındır'ı görmezden geldi!"
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Nadal'dan kortlara veda!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Osayi-Samuel'de geri sayıma geçildi!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Milliler'in Karadağ 11'i netleşiyor!
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Boncuk'un vefası, Japonya'da belgesele konu oldu
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Kabızlığa iyi gelen besinler
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Şevval Sam'dan tepkilere yanıt
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?
        Dünyada 'kimyasal hadım' uygulaması nasıl?

        Benzer Haberler

        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak
        "7. Kayseri Kitap Fuarı" yarın kapılarını açacak
        Kazada ölen öğretmen ve araç sürücüsü toprağa verildi
        Kazada ölen öğretmen ve araç sürücüsü toprağa verildi
        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı
        Yahyalı ilçesine 15,5 milyon lira altyapı yatırımı
        Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de trafik kazasında ölen öğretmenin cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 300 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
        Kayseri'de Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi
        Kayseri'de Millet Bahçesi İl Halk Kütüphanesinde sona gelindi