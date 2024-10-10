Ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, internet sitesi üzerinden ilan vererek, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş. (49) yakalandı. Adreslerdeki aramalarında 16 sim kart, 13 telefon, 3 laptop ve 2 flash bellek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.