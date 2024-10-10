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        Ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı

        KAYSERİ'de, internet sitesi üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşları ucuza arsa satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 16:08 Güncelleme: 10.10.2024 - 16:10
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        Ucuz arsa vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 7 gözaltı
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        KAYSERİ'de, internet sitesi üzerinden verdikleri ilanlarla vatandaşları ucuza arsa satma vaadiyle dolandırdıkları belirlenen 7 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 kişinin, internet sitesi üzerinden ilan vererek, ucuza arsa satma vaadiyle dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda G.P. (28), H.D. (38), K.D. (32), A.D. (34), A.M. (23), A.S.K. (26) ve C.Ş. (49) yakalandı. Adreslerdeki aramalarında 16 sim kart, 13 telefon, 3 laptop ve 2 flash bellek ele geçirildi.

        Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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