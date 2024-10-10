Kayserispor Teknik Direktörü Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

Süper Lig takımlarından Kayserispor’da teknik direktör Burak Yılmaz’ın istifasının ardından anlaşma sağlanan teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun ekibi açıklandı. Sarı-kırmızılı takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız lige verilen milli arada bugün saat 18.00’de tesislerimizde hazırlıklarına teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayacak. Teknik heyetimiz: Sinan Kaloğlu , Teknik Direktör, Sefer Yılmaz - Yardımcı Antrenör, Engin Özdemir - Yardımcı Antrenör, İnan Kaloğlu - Yardımcı Antrenör, Altay Nazif Dağdelen - Kaleci Antrenörü, Süleyman Emre Üstün - Maç Analisti, Ömer Kalebayır - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü" ifadeleri yer aldı.

SÜPER Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Sinan Kaloğlu’nun ekibi belli oldu.

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