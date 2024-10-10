Erciyes 38 FK - Orduspor 1967: 2-1

Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında TFF 3’üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, ayrı grupta yer alan Orduspor 1967’yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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