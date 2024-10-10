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        Erciyes 38 FK - Orduspor 1967: 2-1

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Demirhan Emir, Murathan ÇomoğluERCİYES 38 FK: Abdulkadir, Taner (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 22:15 Güncelleme: 10.10.2024 - 22:20
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        Erciyes 38 FK - Orduspor 1967: 2-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Demirhan Emir, Murathan Çomoğlu

        ERCİYES 38 FK: Abdulkadir, Taner (Dk. 107 Enes), İhsan Uğur, Yaşar, Batuhan, Muhammed Emin (Dk. 14 Ziyahan) Dk.114 Muhammed Aybar), Caner, Hüseyin, Gürkan, Taha (Dk. 70 Ayhan), Fevzi Can (Dk. 70 Hüseyin)

        ORDUSPOR 1967: Mustafa (Dk. 59 Yiğit), Ramis, Arda, Ömer Alper (Dk. 106 Berkay), Ferdi (Dk. 90+3 Burak), Alperen, Yusuf (Dk. 68 Salih), Mehmet Sinan (Dk. 46 Yakup Mete), Oğulcan, Cevatcan (Dk. 68 Emirhan), Sarper

        KIRMIZI KART: Dk. 116 Muhammed Aybar (Erciyes 38 FK)

        GOLLER: Dk. 46 Taha, Dk. 98 Ziyahan (Erciyes 38 FK), Dk. 67 Ömer Alper (Orduspor 1967)

        SARI KARTLAR: Caner (Erciyes 38 FK), Ramis (Orduspor 1967)

        Türkiye Kupası 2’nci Tur maçında TFF 3’üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK, ayrı grupta yer alan Orduspor 1967’yi 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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