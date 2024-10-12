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        Bataklığa saplanan yılkı atı, 4 saatte kurtarıldı

        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde bataklıkta çamura saplanan yılkı atı, 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 12:11 Güncelleme: 12.10.2024 - 12:15
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        Bataklığa saplanan yılkı atı, 4 saatte kurtarıldı
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        KAYSERİ'ninİncesu ilçesinde bataklıkta çamura saplanan yılkı atı, 4 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

        İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde akşam saatlerinde yılkı atının bataklıkta çamura saplandığını görenler, durumu Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği'ne bildirdi. Bölgeye jandarma ve İncesu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yılkı atı, mahallelilerin de yardımıyla 4 saat süren çalışma ile bataklıktan çıkarıldı. Atın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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