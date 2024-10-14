Erciyes'te düzenlenen voleybol turnuvası tamamlandı
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, 16 takımın katılımıyla düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' tamamlandı.
TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te, 16 takımın katılımıyla düzenlenen 'En Havalı Voleybol Turnuvası' tamamlandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes A.Ş. ve Spor A.Ş. tarafından, Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Erciyes'te 'En Havalı Voleybol Turnuvası' düzenlendi. Erciyes’in 2 bin 200 metre yüksekliğinde 12-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen turnuva, 16 takımın müsabakalarına sahne oldu. Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı’da bulunan kum sahalarda ‘takımını oluştur, sen de bu heyecana ortak ol’ sloganı ile düzenlenen turnuva, voleybol tutkunlarını Erciyes’in muhteşem doğasında buluştururken, turnuvada derece elde eden katılımcılara madalya ve kupalarını Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman takdim etti. Elcuman, Erciyes A.Ş. olarak keyifli ve verimli bir spor organizasyonunu daha tamamladıklarını kaydederek tüm katılımcıları tebrik etti.
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