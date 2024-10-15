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        Tarihi yapılara sprey boyayla zarar verdiler

        KAYSERİ'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:25
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        Tarihi yapılara sprey boyayla zarar verdiler
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        KAYSERİ'de Eratna Beyliği döneminden kalan Ulu Hatun Türbesi ve Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen Mıhlım 2 Çeşmesi'ne, kimliği belirsiz kişiler, sprey boyalarla yazılar yazıp zarar verdi.

        Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki Ulu Hatun Türbesi, 1363 yılında Eratna Emirlerinden Şadgeldi Paşa'nın hayatını kaybeden kızı Ulu Hatun için inşa edildi. Ulu Hatun'un iki kardeşi de öldükten sonra buraya defnedildi. Türbe, 'Sadgeldi Türbesi' ve 'Dede Kümbet' adıyla da biliniyor. 661 yıldır ayakta kalan türbeye kimliği belirsiz kişiler sprey boyalarla zarar verdi. Türbenin üzerine çeşitli yazılar yazıldığı görüldü. Aynı mahalledeki Osmanlı Devleti eseri Mıhlım 2 Çeşmesi’ne de yine kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyayla zarar verildi. Çeşmenin üzerine sprey boyalarla yine çeşitli yazılar yazıldığı tespit edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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