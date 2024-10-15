Yolcu minibüsü TIR'a çarptı: 11 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Tomarza-Turanlı yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği yolcu minibüsü, TIR'a çarptı. Kazada minibüste bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken; polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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