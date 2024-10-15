Savunma sanayiine destek için 1 aylık emekli maaşını bağışladı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde yaşayan Akif Kafalı (53), savunma sanayiine destek olmak amacıyla 1 aylık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na bağışladı.

Yahyalı ilçesinde yaşayan Akif Kafalı, savunma sanayiine destek olma amacıyla 1 aylık emekli maaşını bağışlamaya karar verdi. Kafalı bunun üzerine Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya'yı ziyaret etti. Emekli Kafalı, 1 aylık emekli maaşını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Kaymakam Kaya, bağış nedeniyle memnuniyetini dile getirerek, "Devletimizin ihtiyaç duyduğu her an vatandaşlarımızın elini değil, gövdesini taşın altına koyacağını çok iyi biliyoruz. Akif Kafalı beye destekleri için teşekkür ediyoruz" dedi.

Bağışta bulunan Akif Kafalı ise "Son günlerde kredi kartı limiti 100 bin lira üzeri olan kişilerden savunma sanayi için yıllık 750 TL ödeme alınması için çalışma başlatıldığını öğrendim. Bu paranın savunma sanayi için harcanacağını duyunca ben de destek olmak istedim. O nedenle 1 aylık emekli maaşımı bağışladım" diye konuştu.