Sokakta tartıştığı husumetlisini bıçakladı

KAYSERİ'de M.A (47), sokak ortasında tartıştığı husumetlisi O.Ö. (74) tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gevhernesibe Mahallesi, İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A. yolda yürürken, bilinmeyen nedenle tartıştığı husumetlisi O.Ö. tarafından bıçakla yaralandı. M.A. kaçarak cadde üzerindeki bir kuruyemişçiye sığınırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis O.Ö.’nün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.