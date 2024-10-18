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        Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin TL ceza

        KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 00:00 Güncelleme: 18.10.2024 - 00:05
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        Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin TL ceza
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        KAYSERİ'de, ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin 439 TL ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Erkilet Bulvarında araç ters yönde ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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