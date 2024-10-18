Kayseri'de ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsüne 6 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada 'Erkilet Bulvarında araç ters yönde ilerliyor' paylaşımına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü tespit edildi. Sürücüye 'Karayolları trafik kanununa muhalefet' suçundan 6 bin 439 TL para cezası uygulandı.

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