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        Yangında mahsur kalanlardan etkilenip, yol gösteren lazer sistemi geliştirdiler

        KAYSERİ'de 50'nci Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yangın sırasında çıkışı bulamayarak mahsur kalan kişilerden etkilenip, 'Kaçış Güzergahı' adını verdikleri yangında yol gösteren lazer sistemi geliştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 10:58 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:00
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        Yangında mahsur kalanlardan etkilenip, yol gösteren lazer sistemi geliştirdiler
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        KAYSERİ'de 50'nci Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yangın sırasında çıkışı bulamayarak mahsur kalan kişilerden etkilenip, 'Kaçış Güzergahı' adını verdikleri yangında yol gösteren lazer sistemi geliştirdi. Öğrenciler, bu projeyle Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) Türkiye 3'üncüsü oldu. Takım kaptanı Feyza Ecrin Öztürk (16), "Hedefimiz, yangın esnasında insan ölümünü en aza indirmek" dedi.

        Melikgazi ilçesindeki 50'nci Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, yangın sırasında çıkışı bulamayarak mahsur kalan kişilerden etkilenerek yangında yol gösteren lazer sistemi projesini geliştirdi. Projenin hayata geçmesiyle olası yangınlarda mahsur kalan insanlar, devreye girecek lazer sistemi sayesinde çıkış kapısını bulabilecek. Projenin test aşamaları Kayseri İtfaiye Daire Başkanlığı'nda başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Öğrencilerden Feyza Ecrin Öztürk, Yakup Varol, İremsu Ceylan ve Senanur Şahin, danışman öğretmenleri Can Evren Yıldız ile 'Kaçış Güzergahı' adını verdikleri proje ile 3 hafta önce Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e katıldı. Öğrenciler, 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda 'Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

        HABERDEN ESİNLENDİLER, PROJE YAPTILAR

        Projeye ilişkin bilgi veren takım kaptanı Feyza Ecrin Öztürk, "Bu projeyi hazırlık senemizde yaptık. Projeyi hazırlamamız yaklaşık 8 ay sürdü. Bu projeyi geliştirmekteki amacımız şuydu; aslında bir haber gördük ve haberde yaşlı bir birey, yoğun dumandan ötürü çıkış kapısına ulaşamayarak can vermişti. Bu haberden esinlenerek de bir proje geliştirmek istedik ve bunu geliştirirken de lazer teknolojisini kullandık. Bahsettiğim yangın, Denizli'de yaşandı. Sadece Denizli'de değil; Londra'da da 20 katlı bir binanın 17’nci katında başlayan yangında 58 kişinin yoğun dumandan dolayı vefat ettiğini öğrendik. Exit çıkışları var fakat onlar yoğun bir duman esnasında gözükmüyorlar ve bireyler onu görüp de çıkış kapısına ulaşamıyorlar" diye konuştu.

        'SENSÖRÜMÜZ DUMAN VE GAZI ALDIĞI ZAMAN DEVREYE GİRİYOR'

        Lazer sisteminin çalışma sistemine değinen Öztürk, "Kapalı mekanlarda çıkan yangınlarda duman sensörümüz duman ve gazı aldığı zaman devreye giriyor. Bu şekilde lazerle buzzer sistemlerini çalıştırıyor. Lazerler sistemleri diğer modüller ile iletişim haline geçtiği zaman sistemimiz çalışmış oluyor. Hedefimiz, yangın esnasında insan ölümünü en aza indirmek. Ülkemize ve milletimize faydalı olmak" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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