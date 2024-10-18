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        Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 11:56 Güncelleme: 18.10.2024 - 11:56
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        Erciyes'e mevsimin ilk karı yağdı
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’ne mevsimin ilk karı yağdı.

        Kayseri'de havaların soğumasıyla Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre ile 3 bin 917 rakım aralığındaki yağışta, pistlerin büyük bir bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 santimetreye ulaştığı belirtildi.

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