Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        12 yaşındaki çocuğun 'bayrak' hassasiyeti

        KAYSERİ'de, yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuğa polis ekipleri tarafından yeni bayrak hediye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 02:15 Güncelleme: 19.10.2024 - 02:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki çocuğun 'bayrak' hassasiyeti
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAYSERİ'de, yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan 12 yaşındaki çocuğa polis ekipleri tarafından yeni bayrak hediye edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir evin bahçesinde yer alan direkteki Türk bayrağına zarar verildiği ihbarı üzerine harekete geçti. İncelenen kamera görüntüleri kapsamında, 12 yaşında bir çocuğun yıpranan bayrağı öpüp, yanında götürdüğü belirlendi. Polis ekipleri, bayrağı yıpranan vatandaş ve yıpranan bayrağı öpüp yanında götüren ve ismi açıklanmayan çocuğa ulaşarak, bayrak hediye etti. Çocuğa bayrağı teslim eden emniyet personeli, "Bayrağa olan hassasiyetinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu yüzden biz sana bayrak hediye etmek istedik. Çok teşekkür ederiz" diyerek, öpüp alnına koyduğu bayrağı çocuğa teslim etti. Kendisine hediye edilen bayrağı öpüp, alnına koyarak teslim alan çocuk ise polis ekipleri ile fotoğraf çektirdi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beraat kararı bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet verildi
        Beraat kararı bozuldu, ağırlaştırılmış müebbet verildi
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Biden, İsrail'in İran'a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını söyledi
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Bakan Fidan Hamas üyeleriyle buluştu
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Türkiye’yi sarsan ‘Yenidoğan çetesi’ böyle çökertildi
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Yenidoğan Çetesi'nin ifadeleri: Bebek ağır narkotik ilaçla uyutuldu
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Okan Buruk'tan çarpıcı açıklamalar!
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        Adalet Bakanı Tunç'tan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Sinvar'ın ölümü İsrail'e karşı direnişi akamete uğratmayacak
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Öğretmenlik Mesleği Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Barış Boyun ve Daltonlar'a operasyon
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        Ada'da Kerem ve Orkun yarışı!
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        İstanbul'da bazı okullarda ders saatleri değiştirildi
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        'Yenidoğan çetesi'yle adı geçen 2 hastanede faaliyet askıda!
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Yenidoğan çetesi soruşturmasında yeni ayrıntılar: "Yetkim yok ama çevrem var" diyerek dolandırdı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        Hamas, Sinvar'ın ölümünü resmen doğruladı
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        İsrail’in sembolleri yok etme stratejisi
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Dünyanın en çok kazanan futbolcuları açıklandı!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        Limonlu su faydalı mı yoksa zararlı mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediye e...
        Kayseri'de yıpranan Türk bayrağını öpüp alnına koyan çocuğa bayrak hediye e...
        Kayseri'de hırsızlık zanlıları 40 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle ya...
        Kayseri'de hırsızlık zanlıları 40 saatlik kamera kaydının incelenmesiyle ya...
        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 3 firari hükümlü yakalandı
        17 yıl hapisle aranan hükümlü, gardıropta yakalandı
        17 yıl hapisle aranan hükümlü, gardıropta yakalandı
        Prof. Dr. Özdarendeli, 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'ni değerlendirdi...
        Prof. Dr. Özdarendeli, 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'ni değerlendirdi...
        Kayseri'den kısa kısa
        Kayseri'den kısa kısa