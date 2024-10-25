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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

        KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 25.10.2024 - 13:10
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        Kayseri'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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        KAYSERİ'de, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı’nda meydana geldi. A.E. idaresindeki 38 TZ 868 plakalı otomobil, B.E. yönetimindeki 38 HS 578 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 38 TZ 868 plakalı otomobilde bulunan S.S. (47) hayatını kaybetti. Sürücüler ile A.A. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırdı. Kazada yaşamını yitiren S.S.’nin cenazesi ise otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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