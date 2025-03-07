Babasını örnek alan 2 çocuk annesi, servis şoförlüğü yapıyor

KAYSERİ'de2 çocuk annesi Hikmet Karaca (36), otobüs şoförü babası Hacı Osman Yılmaz'ın (56) mesleğinden etkilenip, servis şoförü oldu. 5 yıldır öğrenci servisi süren Karaca, "Bu işin kadını, erkeği yok. Yapabildiğimiz her iş, bizim kendi işimizdir. Kadınların başlayıp da bitiremeyeceği yapamayacağı hiçbir iş yok. Kadın isterse her şeyi başarır" dedi.

Kayseri'de yaşayan Hikmet Karaca, çocuk yaştan itibaren babasının otobüs şoförü olması nedeniyle şoförlüğe ilgi duymaya başladı. Otobüs şoförü babası Hacı Osman Yılmaz'dan etkilenerek servis şoförlüğü yapmaya karar veren Karaca, 10 yıl önce öğrenci servislerinde rehber olarak işe başladı. Son 5 yıldır da direksiyon başına geçti, Kayseri'nin tek kadın öğrenci servisi şoförü olarak çalışıyor.

'GENELDE ÇOK ŞAŞIRIYORLAR'

Çocukluktan itibaren şoförlüğe ilgi duyduğunu anlatan Hikmet Karaca, "10 yıldır bu sektörün içindeyim. Şu anda çalışmış olduğum şirket müdürümüz bu işi yapabileceğime beni inandırdı. Ardından şirket sahibimiz Hakan Tosun bir araç tahsis etti. Bu işe o şekilde başlamış oldum. 5 yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Babam otobüs şoförüydü. Çocukluktan gelen bir ilgim vardı arabalara karşı. O şekilde başlamış oldum. Sevdiğim işi yapıyorum, mutluyum. Sevdiğim işte de başarılı olma olasılığım kaçınılmazdı. İnandım, o şekilde de başlamış oldum. Genelde çok şaşırıyorlar. Tebrik edenler oluyor. Hiçbir zaman farklı ve olumsuz bir tepki almadım. Tepkilerin hepsi olumlu yöndeydi. Şaşıran öğrenciler çok oluyor. Hatta 'servisimizi kadın şoför kullanıyor, arabadan alın beni' diyerek velilerini arayanlar da oluyor. Daha sonra bu işi hak ettiğimi görünce bir şey demiyorlar. Arabayı bir kadın şoförün kullandığını gördükleri zaman şaşırıyorlar. Bazıları güven konusunda sıkıntı çekiyor ama aracı kullandığımı gördükleri zaman ilerleyen zamanlarda kendilerinin de güveni artıyor" dedi.

'İLERİDE OTOBÜS ŞOFÖRÜ OLMAK İSTERİM'

Karaca, "İşimi seviyorum. Bir insanın severek yaptığı, mutlu olduğu bir işte başarılı olma olasılığı kaçınılmazdır. Şoförlük bizde baba mesleğiydi. Tabii ilerde ben de babam gibi otobüs şoförü olmak isterim. Daha önce çalışmış olduğum özel okulda velinin bir tanesi okul müdürüne mektup yazmıştı, 'Eğitimin sadece okulda değil, 40 dakika içinde serviste bile verilebileceğini gördüm' diye. Onun etkisi bende büyük olmuştu. Yıllar geçti ama hala unutmadım. Bu işin kadını, erkeği yok. Yapabildiğimiz her iş, bizim kendi işimizdir. Kadınların başlayıp da bitiremeyeceği yapamayacağı hiçbir iş yok. Kadın isterse her şeyi başarır. Şoförlük baba mesleğimdi. Babam da erkek çocuklarını çok severdi. Tek çocuk olduğum için de sürekli arabalarla ilgilenirdik. Ben de baba mesleğini devam ettirmek istedim. Babamı örnek aldım, bu şekilde servis şoförlüğüne başlamış oldum" diye konuştu.