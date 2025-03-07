Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada, istinaftan 'yeniden görülme' kararı

KAYSERİ'de sözleşmeli er Turgut Uzun'un (28) öldüğü, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava, 3 sanığa hapis ve 2 sanığa verilen beraat kararlarına itiraz üzerine, istinaf tarafından davanın yeniden görülmesine karar verildi. Sanıklar, 14 Mart'ta Samsun'da yeniden hakim karşısına çıkacak.

Olay, 30 Aralık 2023'te saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, bir araçta husumetli oldukları Adem Oral ve Nuh Oral ve sözleşmeli Er Turgut Uzun ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen sözleşmeli er Turgut Uzun da başından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede; Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında sözleşmeli er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki-sanıklar Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.

'CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ'

Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Taraflar arasında adliyede de kavga yaşandığının belirtildiği yazıda, "Sanık, tanık ve müşteki sayısının fazla olması, duruşma öncesi tarafların silah taşıma olasılığı ile adliye dışında silahlı çatışma yaşanabileceği ihtimalinin mevcut olduğu, sağlıklı bir yargılama yapılamayacağı, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından davanın başka bir ile nakledilmesi talep olunur" denildi.