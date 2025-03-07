Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada, istinaftan 'yeniden görülme' kararı
KAYSERİ'de sözleşmeli er Turgut Uzun'un (28) öldüğü, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava, 3 sanığa hapis ve 2 sanığa verilen beraat kararlarına itiraz üzerine, istinaf tarafından davanın yeniden görülmesine karar verildi.
KAYSERİ'de sözleşmeli er Turgut Uzun'un (28) öldüğü, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin dava, 3 sanığa hapis ve 2 sanığa verilen beraat kararlarına itiraz üzerine, istinaf tarafından davanın yeniden görülmesine karar verildi. Sanıklar, 14 Mart'ta Samsun'da yeniden hakim karşısına çıkacak.
Olay, 30 Aralık 2023'te saat 10.00 sıralarında, Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, bir araçta husumetli oldukları Adem Oral ve Nuh Oral ve sözleşmeli Er Turgut Uzun ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen sözleşmeli er Turgut Uzun da başından yaralandı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Turgut Uzun hayatını kaybetti, Adem Oral ise tedavisi sonrası taburcu edildi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir'i kentin farklı adreslerinde yakalayıp, gözaltına aldı. 3 şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklandı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İddianamede; Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında sözleşmeli er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Tutuksuz müşteki-sanıklar Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral hakkında ise Kerem, Sıddık Can ve Nimet Taşdemir'e karşı eylemlerinden dolayı 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 3'er kez müebbet hapis cezası talep edildi.
'CAN GÜVENLİĞİ SAĞLANAMAZ'
Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Taraflar arasında adliyede de kavga yaşandığının belirtildiği yazıda, "Sanık, tanık ve müşteki sayısının fazla olması, duruşma öncesi tarafların silah taşıma olasılığı ile adliye dışında silahlı çatışma yaşanabileceği ihtimalinin mevcut olduğu, sağlıklı bir yargılama yapılamayacağı, gerek mahkeme heyeti gerekse de tarafların can güvenliğinin sağlanamayacağı anlaşıldığından davanın başka bir ile nakledilmesi talep olunur" denildi.
YARGITAY KARARINI VERDİ
Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yapılan müzekkere yazısı sonrası, dosyanın güvenlik nedeniyle Çorum'da görülmesine karar verildi. Bu kararın ardından Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi dosyayı Çorum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında Nimet Taşdemir adli kontrol tedbiriyle salıverilirken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Adem Oral da tutuklandı.
KARAR DURUŞMASI
Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 18 Kasım'da görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir'i, 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl, Nuh Oral'a karşı eyleminden dolayı 6 yıl 9 ay, Adem Oral'a karşı eyleminden ise aynı suçtan 7 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 32 yıl 7 ay 15 gün, müşteki sanık Adem Oral'a ise Kerem, Nimet ve Sıddık Can Taşdemir'e yönelik eylemi nedeniyle 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan toplam 20 yıl 7 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 1 yıl olmak üzere toplam 21 yıl 7 ay, Kerem Taşdemir'e ise Adem Oral'a yönelik 'Kasten öldürmeye teşebbüs etme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, müşteki sanıklar Nimet Taşdemir ile Nuh Oral'ın ise ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.
KARAR İSTİNAFA TAŞINDI
Sanık Kerem Taşdemir'in avukatı Hacı Ağca'nın da aralarında olduğu taraf avukatlarının karara itiraz etmesi sonucu dosya, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi yaptığı inceleme sonrası, delillerin ve sanıkların hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi sonucuna varıldığını belirterek, davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlıklarına başlanılmasına karar verdi. Sanıklar, 14 Mart'ta Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkacak.
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