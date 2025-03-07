Kayseri'de çiçekçilerde '8 Mart' mesaisi

KAYSERİ'de, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' öncesi, çiçekçiler yoğun mesai yapıyor.

Kentte, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' öncesi hareketlilik yaşanan çiçekçilerde; gülün fiyatı 100 TL’den başlarken, karanfil ise 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Erdem Sarı, 25 yıldır çiçekçilik yaptığını söyleyerek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, artık son senelerde yoğunlaşmaya başladı. Bayağı bir hareketlilik var. Bizim için önemli günlerden biri oldu. Talep var. Diğer senelere göre bugüne özel ilgi arttı. İşlerimiz biraz daha yoğunlaştı. En çok karanfil tercih ediliyor. Büyük işletmeler, kadın personeli olan işletmeler tekli karanfil şeklinde hediye ediyorlar. En çok karanfil satılıyor" diye konuştu.

Mehmet Bener ise 20 yıllık çiçekçi olduğunu belirterek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü için tüm hazırlığımızı yaptık. Ürün yelpazesi olarak kırmızı gül, orkide, antoryum, saksı bitkileri bunun yanında teraryum bitkileri, hazır buketleri evlere, iş yerlerine teslim etmek için hazırlıyoruz. Tüm yoğunluğumuz sürüyor. Sipariş alımlarımız başladı. Fiyatlarda çok artış yapmadık. Her zaman esnaf olarak tüketicinin yanında oluyoruz. Gülün tanesi 100-150 TL bandında ilerliyor. Ürünün kalitesine, çeşitliliğine göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. 'Kadınlar Günü'nde en çok kırmızı gül, her zaman revaçta oluyor. İnsanlar sevdiklerine, sevgiyi, aşkı simgelediği için kırmızı gül götürüyor. İş yerlerine, adreslere karışık bir buket siparişi veriyorlar" ifadelerini kullandı.