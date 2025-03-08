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        Kayseri'de kurusıkı tabancayla ateş açan 14 yaşındaki çocuk yakalandı

        KAYSERİ'dekurusıkı tabanca ile ateş açan T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 08.03.2025 - 11:05
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        Kayseri'de kurusıkı tabancayla ateş açan 14 yaşındaki çocuk yakalandı
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        KAYSERİ'dekurusıkı tabanca ile ateş açan T.K. (14), gözaltına alındı. T.K.'nin ateş açtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kocasinan ilçesi Yakut Mahallesi'nde, dün öğle saatlerinde arkadaşları ile kurusıkı tabancayla oynayan ve ateş açan T.K.'nin cep telefonu ile çekilen görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne devriye ekipleri, T.K.'yi belirlenen adresinde operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen T.K.'nın işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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