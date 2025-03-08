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        Kayserispor - Başakşehir: 3-1

        STAT:RHG Enertürk EnerjiHAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat GüzKAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Kolovetsios, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 15:31 Güncelleme: 08.03.2025 - 15:31
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        Kayserispor - Başakşehir: 3-1
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        STAT:RHG Enertürk Enerji

        HAKEMLER: Ali Şansalan, Esat Sancaktar, Suat Güz

        KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Kolovetsios, Attamah, Carole, Ramazan Civelek (Dk. 81 Ackah), Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 81 Hasan Ali Kaldırım), Ali Karimi, Mane, Bourabia (Dk. 71 Hosseini), Cardoso, Nazon (Dk. 58 Bahoken)

        BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Duarte, Opoku, Lima (Dk. 59 Keny), Crespo (Dk. 76 Berat Özdemir), Ba (Dk. 59 Hamza Güreler), Yusuf Sarı (D.k 69 Ömer Faruk Beyaz) , Kemen, Deniz Türüç, Figueiredo (Dk. 69 Brnıc), Piatek

        GOLLER: Dk. 44 Mane, Dk. 68 Bahoken, Dk. 71 Cardoso (Kayserispor), Dk. 89 Keny (Başakşehir)

        SARI KARTLAR: Bourabia, Kartal Kayra (Kayserispor), Ba, Kemen (Başakşehir)

        SÜPER Lig’in 27’nci haftasında Kayserispor sahasında konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından sarı-kırmızılı takım puanını 27’ye yükseltirken, konuk ekip ise 36 puanda kaldı.

        37’nci dakikada Carole’ün sol kanattan yaptığı ortada Cardoso’nun gelişine vuruşunda Başakşehir savunması topu kornere gönderdi.

        39’uncu dakikada Kartal Kayra’nın kullandığuı köşe vuruşunda topa yükselen Karimi’nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

        43’üncü dakikada ceza sahası yayının dışında topla buluşan Mane’nin vuruşu kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

        44’üncü dakikada Kayserisporlu oyuncuların ver-kaçı sonrası sarı kırmızılı takım etkili geldi. Bourabia’nın ara pasında top Nazon’un arkasında kaldı. Ceza sahası dışında topa düz koşu yapan Mane topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yaptığı plase vuruşla fileleri havalandırdı. (1-0)

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

        60’ncı dakikada topa hareketlenen Keny’nin ortasında Piatek’in volesinde top kale direğinin yanında auta gitti.

        68’inci dakikada Başakşehir atağında Kayserispor ceza sahasına havalandırılan topu Ramazan kafası ile uzaklaştırdı. Ramazan’ın uzaklaştırıdığı top Bourabia’ya pas oldu. Kayserispor ceza sahası dışından topu kazanan ve Başakşehir ceza sahası yayının dışına kadar taşıyan Bourabia’nın pasında Bahoken’in sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. (2-0)

        71’inci dakikada Ramazan Civelek’in yaptığı ortada Cardoso, Başakşehir ceza sahası içinde topu kontrol etti. Cardoso’nun sağ ayağı ile yaptığı sert şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. (3-0)

        78’inci dakikada Deniz Türüç’ün kullandığı frikikte kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol ederek, kalesini gole kapadı.

        80’inci dakikada Kemen’in ara pasında Piatek’in hareketlendiği top kaleci Bilal’de kaldı.

        89’uncu dakikada Keny’nin ceza sahası yayının dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yerden sekerek ağlarla buluştu. (3-1)

        Karşılaşma, ev sahibi Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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