Erciyes'te pist dışına kar kütlesi düştü

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde pist dışındaki alana kar kütlesi düştü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığı öğrenildi.

Kentte 3 bin 917 rakımlı Erciyes Dağı'nın Ottoman bölgesinde pist dışında henüz bilinmeyen nedenle kar kütlesi düştü. Olayı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin yaptığı çalışmalarda, kar kütlesinin altında kimsenin olmadığı belirlendi. Olayda herhangi bir olumsuz durumun görülmediği belirtildi.