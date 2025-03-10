Tünel inşaatında kaya düştü: 1 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ’de hızlı tren inşaatında tünelde kaya düşmesi sonucu 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yerköy-Kayseri arasında yapımı devam eden hızlı tren inşaatının Kocasinan ilçesi Karakimse Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kaçış tünelinde işçiler H.D. ve M.K.A.’nın üzerine kaya parçaları düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde H.D.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan M.K.A. ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. H.D.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.