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        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası düzenlenecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 11.03.2025 - 15:35
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        Erciyes, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor
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        TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde 15-16 Mart'ta Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası düzenlenecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, organizasyonun şehrin turizm ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, spor turizminin gelişmesiyle birlikte yeni yatırımların da teşvik edileceğini söyledi.

        Erciyes, Türkiye'yi ilk kez snowboard, snowkite ve kar voleybolu gibi kış sporlarında dünya kupaları ve Avrupa kupaları ile tanıştırarak kış turizminin öncüsü haline geldi ve uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli yarışlardan biri olarak kabul edilen Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun desteğiyle, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş. iş birliğinde, 15-16 Mart tarihlerinde ülkemizde ikinci kez düzenlenecek.

        VALİ ÇİÇEK: SPOR TURİZMİYLE BİRLİKTE YENİ YATIRIMLARIN DA ARTMASINI BEKLİYORUZ

        Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, organizasyonun şehre sağlayacağı katkılara dikkat çekerek, "Geçen yıl düzenlenen yarışmanın ardından etkileşimin ne seviyeye geldiğini ve ilimize nasıl bir katkı sağladığını gururla gözlemledik. Bu nedenle yarışın hem Kayseri’nin tanıtımına hem de turizm ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığının farkındayız" dedi.

        Vali Çiçek, Erciyes Kayak Merkezi’nin Türkiye’nin en donanımlı, en planlı ve en güzel dağı olarak nitelendirildiğini belirterek, “Bu yıl ikincisi düzenlenecek Dünya Kar Motosikleti Yarışması, Büyükşehir Belediyemizin katkılarıyla dünya genelinde 80 ülkede yayınlanacak ve geçen yılki gibi uluslararası basında geniş yer bulacak. Geçen yılki yarışmanın ardından elde edilen etkilerin Kayseri’ye nasıl yansıdığını ve sağladığı katkıları gururla izledik. Bu organizasyonun, sadece Kayseri’nin tanıtımına değil, aynı zamanda turizm ekonomisine de büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Spor turizmiyle birlikte yeni yatırımların da artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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