TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa'dan Erciyes'teki büyük heyecana davet

ERCİYES, 15-16 Mart tarihlerinde Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ikinci kez ev sahipliği yaparak büyük bir heyecana imza atıyor. 12 ülkeden yaklaşık 40 sporcunun mücadele edeceği bu prestijli organizasyon, Türkiye'nin uluslararası alandaki tanıtımına önemli katkılar sağlayacak. Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, bu büyük etkinliğin spor ve turizm açısından Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayarak, ülkemizi dünya arenasında parlatmak için tüm motosikletseverleri Erciyes'teki bu muhteşem organizasyona davet etti.

Türkiye'nin en büyük kayak merkezi ve kış sporlarının amiral gemisi Erciyes, bu yıl ikinci kez Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na (SNX Türkiye) ev sahipliği yapacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından en prestijli ekstrem spor organizasyonları arasında gösterilen şampiyonanın 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşeceğini hatırlatan Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, organizasyonun önemine değindi.

40 SPORCU, ERCİYES'TE KAR MOTOSİKLETİ YARIŞINDA BULUŞUYOR

Başkan Vefa, şampiyonanın; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Spor Toto, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Erciyes A.Ş.'nin bu önemli organizasyona katkı sağladığını belirtti. Vefa, bu yılki şampiyonanın Finlandiya, İsveç, Norveç, Almanya, Estonya, Kanada ve ABD başta olmak üzere 12 ülkeden yaklaşık 40 kar motosikleti sporcusunun katılımıyla gerçekleşeceğini söyledi.

Televizyon, internet ve sosyal medya yayınlarıyla daha geniş kitlelere ulaşan organizasyonun, bu yıl hedefinin 86 ülkeye yayılmak olduğunu belirten Vefa, şampiyonanın zorlu karlı arazilerde gerçekleştirileceğini ve izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatacağını söyledi. Vefa, "Dünyanın dört bir yanından en iyi snowcros sporcularının katılımıyla, mücadele ederek izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak bir etkinlik olacak" şeklinde konuştu.

DÜNYA KAR MOTOSİKLETİ ŞAMPİYONASI, TÜRKİYE'NİN TANITIMINA GÜÇ KATIYOR

Başkan Vefa, "Bu organizasyon sadece sporun gelişimine değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomisine ve turizmine de büyük katkı sağlıyor. Türkiye'nin uluslararası alanda daha fazla tanınmasına ve motosiklet sporlarının daha fazla ilgi görmesine vesile oluyor. 15-16 mart tarihlerinde Erciyes'te gerçekleşecek bu önemli şampiyonaya tüm motosikletseverleri ve halkımızı davet ediyorum" dedi.