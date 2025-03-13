Evini ateşe verdi

KAYSERİ'de psikolojik rahatsızlığı bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen Müslüm Köfte, yaşadığı dairesini ateşe verdi. Evden çıkarılan Köfte, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Türkmen Sokak'taki 4 katlı binada çıktı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen ve alkollü olan Müslüm Köfte, henüz bilinmeyen nedenle binanın son katında kaldığı daireyi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. Ekiplerin ikna etmesi üzerine ambulansa alınan Köfte, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.