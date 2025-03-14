Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        'Yol verme' kavgasında 3 kişi ölmüştü; dava dosyası Kayseri'ye gönderildi

        MERSİN'de'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) ölümüne ilişkin 7 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 14.03.2025 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yol verme' kavgasında 3 kişi ölmüştü; dava dosyası Kayseri'ye gönderildi
        ABONE OL

        MERSİN'de'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) ölümüne ilişkin 7 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de gönderildi.

        Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde Sucular Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan, amcası Abdurrahim Denizedalan ve karşı gruptan Mehmet Emin Şahin (56), hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin yaralandı. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin ile 3 kişi gözaltına alındı.

        7 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

        Ölen Mehmet Emin Şahin'in, şüpheli İbrahim Şahin'in babası olduğu, kavgada araya girdiği sırada merminin isabeti ile yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Şahin'in de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Yaralı 6 kişi de tedavileri sonrası taburcu edildi.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; aralarında müşteki sanıkların da olduğu 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

        DURUŞMALAR KAYSERİ’DE GÖRÜLECEK

        Dosyanın geldiği Ağır Ceza Mahkemesi, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yazılan müzekkere yazısı sonrası dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmesine karar verildi. Kararın ardından Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar, Kayseri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        Boş arazide kadın cesedi bulundu!
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        İstanbul’da lahmacun fiyatı tartışması
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Mezarlıkta iskambil oynayıp videoya çektiler!
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Trump'a Netanyahu şikayeti
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        Memduh Hakbilen ve 45 sanığa verilen ağır müebbet hapis onandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        "Kendimi de onları da yakmaya hazırım"
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        Ahmet Davutoğlu Habertürk TV'de
        G.Saray'da hedef 10!
        G.Saray'da hedef 10!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        AKOM'dan İstanbul'a 20 derecelik uyarı! Çok sert düşüş!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        "Mucizenin eşiğinden döndü"
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Bu nasıl bir ruh hali? Koyuna şiddetten gözaltı! Vahim olay kamerada!
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        Donatella Versace'den beklenmedik veda...
        "O mucize gerçekleşmedi"
        "O mucize gerçekleşmedi"
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Kupada derbinin tarihi belli oldu!
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Maliye kira gelirlerine yönelik konutlarda yoklamaya başladı
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork gözaltında! 3 şirkete el konuldu
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        Efsane doktor Agop Kotoğyan'ın hikayesi...
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"
        "Ekmeğine bak oğlum Zülkar"

        Benzer Haberler

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Camii Kebir'de ışıklandırma çalışma...
        Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Camii Kebir'de ışıklandırma çalışma...
        Kayseri'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Kayseri'de 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı
        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı
        Dünya kupası ve Türkiye şampiyonu kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
        Dünya kupası ve Türkiye şampiyonu kick boksçunun hedefi dünya şampiyonluğu
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarın Kayseri'de başlıyor
        Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası yarın Kayseri'de başlıyor