'Yol verme' kavgasında 3 kişi ölmüştü; dava dosyası Kayseri'ye gönderildi

MERSİN'de'yol verme' meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada Mehmet Emin Şahin (53) ile uzman çavuş Metin Denizedalan (32) ve amcası Abdurrahim Denizedalan'ın (46) ölümüne ilişkin 7 sanıklı davanın dosyası, güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de gönderildi.

Olay, geçen yıl 11 Ağustos'ta akşam saatlerinde Sucular Mahallesi'nde bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma, tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada kurşunların isabet ettiği, Van'dan izne gelen Uzman Çavuş Metin Denizedalan, amcası Abdurrahim Denizedalan ve karşı gruptan Mehmet Emin Şahin (56), hayatını kaybetti. Mesut Denizedalan, Recep Denizedalan, Veysi Denizedalan, Serhat Denizedalan, Enes B. ve Naci Şahin yaralandı. Çatışmadaki tabancalardan birini kullandığı tespit edilen İbrahim Şahin ile 3 kişi gözaltına alındı.

7 SANIK HAKKINDA İDDİANAME

Ölen Mehmet Emin Şahin'in, şüpheli İbrahim Şahin'in babası olduğu, kavgada araya girdiği sırada merminin isabeti ile yaşamını yitirdiği saptandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan İbrahim Şahin'in de arasında olduğu 4 şüpheli tutuklandı. Yaralı 6 kişi de tedavileri sonrası taburcu edildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede; aralarında müşteki sanıkların da olduğu 4'ü tutuklu 7 sanık hakkında 'Kasten adam öldürme' ve 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi.

DURUŞMALAR KAYSERİ’DE GÖRÜLECEK

Dosyanın geldiği Ağır Ceza Mahkemesi, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre nakledilmesini istedi. Başsavcılık tarafından Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'ne yazılan müzekkere yazısı sonrası dosyanın güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmesine karar verildi. Kararın ardından Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sanıklar, Kayseri'de ilk kez hakim karşısına çıkacak.