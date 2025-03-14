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        Eski sevgilisini öldüren sanık, cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet ile hakim karşısında

        KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43), av tüfeğiyle vurup öldüren Mustafa Bozkurt (45) hakkında Gül'ün ölümünden 6 ay önce yaptığı şikayet sonrası 3 farklı suçtan dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 17:47 Güncelleme: 14.03.2025 - 17:50
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        Eski sevgilisini öldüren sanık, cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet ile hakim karşısında
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        KAYSERİ'de tartıştığı eski sevgilisi Hatice Gül'ü (43), av tüfeğiyle vurup öldüren Mustafa Bozkurt (45) hakkında Gül'ün ölümünden 6 ay önce yaptığı şikayet sonrası 3 farklı suçtan dava açıldı. Hatice Gül'ü ölümle tehdit ettiği iddia edilen sanık Bozkurt, "Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim" dedi.

        Olay, geçen yıl 6 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'deki fabrikanın bahçesinde meydana geldi. Fabrika işçisi, 3 çocuk annesi Hatice Gül ile eski sevgilisi Mustafa Bozkurt arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Bozkurt, yanındaki av tüfeğiyle Gül'ü vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Hatice Gül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gül'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evinde yakalanan Mustafa Bozkurt, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Hatice Gül'ün, 'Tehdit' ve 'Israrlı takip'ten şikayetçi olduğu, Bozkurt hakkında daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı ve kararın da ağustos ayı sonunda bittiği belirtildi. Mustafa Bozkurt’un, Gül ile eskiden aynı iş yerinde çalıştığı, yaklaşık 7 ay önce ayrılıp, başka yerde çalışmaya başladığı belirlendi.

        Mustafa Bozkurt hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        'ISRARLI TAKİP' VE 'TEHDİT' SUÇUNDAN HAKİM KARŞISINDA

        Hatice Gül'ün ölmeden 6 ay önce geçen yıl 28 Mart'ta şüpheli Mustafa Bozkurt'un evinin yakınından konum gönderdiği ve ölüm tehdidinde bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet sonrası Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ısrarlı takip', 'hakaret' ve 'kadına karşı tehdit' suçlarından yürüttüğü soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrası geçen yıl 14 Kasım'da görülen davanın ilk duruşmasında Hatice Gül'ün öldüğü, sanık Bozkurt'un da cezaevinde olduğu gerekçesiyle mahkeme hakimi verdiği ara karar ile taraf teşkilinin sağlanması ve Hatice Gül'ün yasal mirasçıları ile cezaevine müzekkere yazılması için duruşmayı erteledi.

        Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2’nci duruşmasında Hatice Gül'ü öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu olan Mustafa Bozkurt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Ölen Gül'ün şikayetçi çocukları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

        Hatice Gül'ün evinin olduğu yerden konum atıp, telefonla ve kapısına gelip, ölüm tehdidinde bulunduğu iddialarını reddeden sanık Bozkurt, "Ağzımdan kötü bir söz çıkmadı. Hakaret etmedim. Öldürmekle tehdit etmedim" dedi.

        Pedagog eşliğinde ifadesi alınan Hatice Gül'ün kızı Z.Ç. ise "Kapıya geldi. Sertçe kapıya vurdu. 'Açmazsan öldürürüm' dedi. Anneme küfür ve tehdit ettiğini duydum" diye konuştu.

        Mahkeme hakimi verdiği ara karar ile mahkeme savcısına mütalaa için süre verilmesi ve bazı eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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