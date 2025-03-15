Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasının düşmesi ile başladığı inşaat işçiliğinda usta oldu

        KAYSERİ'de1 çocuk annesi Alime Oğuz (41), eşi inşaattan düşüp, bir süre iş yapamayınca çalışmaya karar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:00 Güncelleme: 15.03.2025 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocasının düşmesi ile başladığı inşaat işçiliğinda usta oldu
        ABONE OL

        KAYSERİ'de1 çocuk annesi Alime Oğuz (41), eşi inşaattan düşüp, bir süre iş yapamayınca çalışmaya karar verdi. Eşi Hüseyin Oğuz'un (58) yardımı ile inşaat işçiliğini öğrenen Alime Oğuz, zamanla usta oldu. Alime Oğuz, "Harç karma ile başlayıp, makinesi, sıvası, laminantı derken bugünlere kadar geldik" dedi.

        Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Hüseyin Oğuz, 2014 yılında çalıştığı inşaattan düştü. Çeşitli yerlerinde kırıklar meydana gelen Oğuz, bir süre çalışamadı. Geçen süreçte geçim sıkıntısı yaşamaya başlayan ailede, Oğuz'un eşi Alime Oğuz çalışma kararı aldı. Eşinin yardımı ile inşaat işçiliğini öğrenen Alime Oğuz, zamanla usta oldu. Alime Oğuz bir inşaatta temel, duvar, su tesisatı, ters tavan, sıva, harç karma ve birçok işi yapabiliyor.

        'EŞİME, 'BANA DA ÖĞRET' DEDİM'

        Alime Oğuz, "2014 yılından beri eşimle beraber bu mesleği yapıyorum. Eşim, inşaattan düştükten sonra geçim sıkıntılarımız oldu. Eşime, 'Bana da öğret, ben de yapayım' dedim. Sonrasında 'acaba yapabilir miyim?' düşüncesi oldu ve başladım. Harç karma ile başlayıp, makinesi, sıvası, laminantı derken bugünlere kadar geldik. Geçim sıkıntımız olduğu için bir nevi mecbur kaldım. Eşim düştükten sonra çalışamadı. Vücudu bazı ağır yükleri kaldıramadı. İnşaatın iskelesi gibi ağır işleri kaldıramadı. Üstlenmek zorunda kaldım" diye konuştu.

        'BU İŞİN KAZANCI DA GÜZEL'

        İnşaatın zorluklarına değinen Alime Oğuz, "O iskeleyi taşımak, harcı karmak ve briket taşımak kolay değil. Mesela parke taşlarını döşemek hiç kolay değil. İnşaata girdiğimiz zaman anahtar teslim olarak veriyoruz. Bizden başka usta inşaata girmiyor. Temelden başlıyoruz. Duvarı, boyası, fayansı, suyu, laminantı, ters tavanı, ısı yalıtım ve dekorasyonunu komple yapıyoruz. Ev işlerini de eşimle birlikte yaptığımız için fazla yorucu olmuyor. Eşim 30 yıldır bu işi yapıyor. Gençlerimize tavsiye ediyorum. Forklift, TIR ve otobüs süren kadınlarımız var. Bu işin kazancı da güzel, tavsiye ediyorum" dedi.

        'KADINLARIMIZIN BAŞARAMAYACAĞI HİÇBİR ŞEY YOK'

        Kendisini inşaatta görenlerin şaşırdığını söyleyen Alime Oğuz, "Görenler şaşırıyordu. 'Kadının inşaatta ne işi var' diyorlardı. Bana, 'Eşin yanına bir adam bulamıyor mu da seni getiriyor?' diyorlardı. Şimdi de beni tavsiye ediyorlar. Genellikle gurbetçilerin işini yapıyoruz. Gurbetçiler bize evlerinin anahtarını veriyor. Geldikleri zaman çok memnun kalıyorlar. Kadınlarımızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bu işi yapıyorsam, tüm kadınlarımız yapar" diye konuştu.

        'BİRLİKTE SIRT SIRTA VERDİK'

        Alime Oğuz'un eşi Hüseyin Oğuz da "30 yıldır inşaat işiyle uğraşıyorum. Talihsiz bir kaza yaptım. Sonrasında iyileşmeyi bekledim. Ardından bu işi eşimle birlikte yapmaya çalıştık. Şu anda eşimle birlikte inşaat ustasıyız. O da ben de aynı işi yapabiliyoruz. O bana destek verdi. Birlikte sırt sırta verdik. Ona da işi öğrettim. Kendi kendine her işi yapabiliyor. Kaynak, sıva, boya, fayans ve laminant döşeme gibi işlerin hepsini yapıyor. Kendisi tam teşekküllü bir usta" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Bakan Güler: Terör örgütü bir an önce silahlarını teslim etmeli
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Sigarada ÖTV oranı düşürüldü, maktu vergi artırıldı
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        10 metreden sonra görünüyor! Marmara'yı istila etti!
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        "Ben böyle bir şey görmedim!"
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Kadını benzin döküp yakacaktı! Savunması kan dondurdu!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Önce taciz edildi! Sonra sokakta darp! Damla dehşeti yaşadı!
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Eyüp Sultan Camii'deki ağacın hikayesi...
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 distopya filmi
        En iyi 5 distopya filmi
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Erkekte beyaz saç mı, boyalı saç mı?
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        Trençkotun 100 yıllık serüveni!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Kayseri'de eniştesi tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
        Kayseri'de alacak kavgası; 1 yaralı
        Kayseri'de alacak kavgası; 1 yaralı
        İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniy...
        İftar ve sahur sofraları lise öğrencilerinin yaptığı yemeklerle lezzetleniy...
        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği üyeleri iftarda buluştu
        Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği üyeleri iftarda buluştu
        Kayseri'de kendinden haber alınamayan besici ölü bulundu
        Kayseri'de kendinden haber alınamayan besici ölü bulundu
        Eski sevgilisini öldüren sanık, cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet ile ha...
        Eski sevgilisini öldüren sanık, cinayetten 6 ay önce yapılan şikayet ile ha...