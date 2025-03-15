Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
KAYSERİ'deSuriye uyruklu anne M.
KAYSERİ'deSuriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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