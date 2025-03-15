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        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü

        KAYSERİ'deSuriye uyruklu anne M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 12:55 Güncelleme: 15.03.2025 - 13:00
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        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
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        KAYSERİ'deSuriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

        Olay, Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Akça Sokak'taki 3 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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