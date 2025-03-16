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        Otomobilin çarptığı engelli, yaşamını yitirdi

        KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde, otomobilin çarptığı akülü araçta bulunan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 17:29 Güncelleme: 17.03.2025 - 09:15
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        Otomobilin çarptığı engelli, yaşamını yitirdi
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        KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, otomobilin çarptığı akülü araçta bulunan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 14.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Beyazşehir Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. M.D. (52) idaresindeki 34 GFT 214 plakalı otomobil, akülü aracı ile karşıya geçmeye çalışan engelliye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı engelli özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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