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        Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Edanur'un katili için savcı aynı cezayı istedi

        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Çatbaş (22), istinafın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:56 Güncelleme: 18.03.2025 - 18:00
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        Bozma kararı sonrası yeniden yargılanan Edanur'un katili için savcı aynı cezayı istedi
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        KAYSERİ'de eski sevgilisi Edanur Çoban'ı (18) öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Gökhan Çatbaş (22), istinafın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada mütalaasını veren savcı, Çatbaş için yine aynı cezayı istedi.

        Olay, 13 Eylül 2023'te saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde meydana geldi. Restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen eski sevgilisi Gökhan Çatbaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Çoban, pompalı tüfekle açılan ateşle yere yığılırken, Çatbaş kaçtı. Edanur Çoban, hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Nevşehir'in Avanos ilçesi girişinde yakalanıp, tutuklandı. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nü kazanan, üniversite eğitimi için restoranda garsonluk yapıp harçlık biriktirdiği belirtilen Edanur Çoban, memleketi Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde toprağa verildi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI

        Gökhan Çatbaş hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl 3 Eylül'de görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Çatbaş ile Edanur Çoban'ın şikayetçi annesi Tuğba Çoban, babası Akın Çoban ve avukatları salonda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Mahkeme heyeti, sanık Gökhan Çatbaş'ı, 'Tasarlayarak kadını kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim de uygulanmadı.

        DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

        Sanık Çatbaş'ın avukatı karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, inceleme sonrası dosyada dinlenen tanıklardan birinin naip hakim (görevlendirilen hakim) ile dinlendiği, heyet halinde tanık ifadesinin alınması gerektiği, bu yüzden dosyada usul yönünde eksiklik olduğu gerekçesiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.

        'CİĞERİM YANIYOR'

        Sanık Gökhan Çatbaş, istinafın bozma kararı vermesinin ardından Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Davada sanık Çatbaş ile ölen Edanur Çoban'ın şikayetçi babası Akın ile annesi Tuğba Çoban ve taraf avukatları hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu. Duruşmada bir kişi tanık olarak dinlendi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Tuğba Çoban, "Kızımı benden aldı. Ağırlaştırılmış müebbedin devamını diliyorum" dedi. Baba Akın Çoban da "En ağır cezayı almasını istiyorum. Ciğerim yanıyor" diye konuştu.

        SANIK TAHLİYESİNİ İSTEDİ

        Sanık Gökhan Çatbaş da önceki ifadelerini tekrar ettiğini söyleyerek, tahliyesini istedi. Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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